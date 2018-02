Sibérie : traitement de choc dans les écoles

Tous les matins, le même rituel quelque soit la saison. À Krasnoïarsk (Russie), au sud de la Sibérie, cette école maternelle prend très au sérieux la santé des enfants. La journée commence par une séance de sauna. Ils ont de trois à sept ans et, pour les plus fragiles, prennent leur douche à l'intérieur. Parents et enseignants, tous sont convaincus du bienfait de la méthode, meilleur moyen de renforcer les défenses immunitaires de ces petits sibériens et de lutter face aux températures glaciales.

Courage et volonté dès le plus jeune âge

Vient ensuite un copieux petit-déjeuner. Les idées claires et le ventre plein, les activités plus classiques peuvent commencer. L'école dispense également des cours de natation. Le ministère de l'Éducation encourage cette démarche : le courage et la volonté sont des vertus particulièrement mises en valeur en Russie. À Krasnoïarsk, peut-être plus qu'ailleurs.

