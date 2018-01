VIDEO. A Oïmiakon, en Sibérie, il fait près de -68 °C

-16 °C. C’est la température moyenne annuelle d’Oïmiakon. Située en Sibérie, cette ville est la plus froide du monde. Le climat a des conséquences sur tous les aspects de la vie des 500 habitants. En effet, le sol est trop gelé pour pouvoir intégrer un système de canalisations, les toilettes et douches fonctionnent donc par réservoir. En outre, aucune plante ne peut pousser, l'alimentation est surtout composée de poisson et de viande. Une spécialité locale est le stroganina, un poisson gelé mangée en tranche.

Des nuits de 21 heures

En hiver, les nuits durent 21 heures. Janvier est d’ailleurs le mois le plus froid de l’année avec des températures moyennes de -47 °C.

En janvier 2018 toutefois, une vague de froid s’est abattue sur la ville et les températures actuelles frôlent les -68 °C, soit la température la plus basse jamais enregistrée pour cette petite commune. C’était en 1933 et c’était un record pour une zone habitée.