Sanctions contre la Biélorussie : "Le président Loukachenko joue sa crédibilité et l'a perdue", estime le député européen Bernard Guetta

"Le président Loukachenko joue sa crédibilité et l'a perdue", a estimé lundi sur franceinfo le député européen Renew Bernard Guetta alors que l'Union européenne a annoncé une série de sanctions contre la Biélorussie en réponse à l'arrestation de l'opposant biélorusse Roman Protassevitch, interpellé à Minsk après le détournement d'un avion de ligne par les autorités.

Avec ces sanctions, l'UE "est en train de rompre ses relations économiques" avec Minsk et Loukachenko "est en train de redonner espoir à sa population", selon Bernard Guetta.

franceinfo : Est-ce que l'Union européenne joue sa crédibilité dans ce dossier biélorusse ?

Bernard Guetta : Je dirais plutôt que c'est le président Loukachenko qui joue sa crédibilité et qui l'a perdue. L'Union européenne a pris ce soir comme prévu les sanctions les plus importantes qu'elles pouvaient prendre contre le régime de Loukachenko. Conseiller fermement aux compagnies aériennes européennes d'éviter l'espace aérien de la Biélorussie, ce n'est pas rien. Interdire les aéroports de l'Union européenne à la compagnie aérienne biélorusse, ce n'est pas rien. Et surtout, augmenter très significativement les sanctions contre son régime, à la fois contre ses personnalités et contre ses plus importantes entreprises ou institutions, que faire de plus ? À peu près rien.

L'Europe peut-elle aller plus loin ? Que peut-elle faire pour un pays qui n'est pas dans l'Union, mais qui a beaucoup de relations avec des pays de l'Union, comme la Lituanie ou la Pologne ?

La Lituanie et la Pologne vont certainement encore réduire leurs relations économiques, si ce n'est les arrêter complètement, avec le régime biélorusse. Quant à l'Union collectivement, la Commission vient d'annoncer la suspension d'un investissement de plus de trois milliards d'euros à la Biélorussie. Ce n'est pas rien. Cela signifie concrètement que nous sommes en train, nous les 27 États membres de l'Union européenne, de rompre nos relations économiques avec la Biélorussie.

Est-ce que ce n'est pas le peuple biélorusse qui va supporter les conséquences des décisions européennes ?

S'il n'y avait pas eu de sanctions européennes, on aurait dit évidemment de tous côtés, et notamment en Biélorussie, que l'Union européenne était tout à fait au-dessous de ses responsabilités et de ses engagements à la fois moraux et politiques. Là, ce n'est pas le cas. L'Union européenne prend des sanctions fermes et augmente celles qui étaient déjà en vigueur. Les premiers à s'en réjouir seront les Biélorusses qui attendent évidemment de l'Union européenne une attitude de très grande fermeté vis à vis de ce dictateur. Ce dictateur est non seulement un Ubu, mais c'est aussi un imbécile. Il a truqué l'élection présidentielle de l'été dernier. Il y avait eu des immenses manifestations pendant des mois durant à Minsk et dans toute la Biélorussie. Et puis finalement, à force de répressions, d'arrestations, de licenciements de fonctionnaires dans les sociétés d'État, il avait réussi à casser plus ou moins le mouvement de contestation publique. Avec ce mauvais coup, il a déjà remobilisé contre lui à la fois l'Union européenne et les États-Unis. Et il est en train de redonner espoir à sa population. Bref, il a déjà rouvert une crise qu'il croyait avoir circonscrite.

Quel rôle joue la Russie ?

En ce moment, il y a un sommet qui se prépare entre les présidents Biden et Poutine. Je ne crois pas du tout que ce que vient de faire monsieur Loukachenko arrange monsieur Poutine. La diplomatie britannique dit que cet acte de piraterie n'aurait pas pu se faire sans un feu vert de Moscou. Moi, j'en doute. Parce que ça n'arrange pas les affaires de monsieur Poutine, qui espère vraiment que son sommet avec monsieur Biden puisse être un succès. Là, cet acte de piraterie est en train de contrarier la préparation de ce sommet. Je crois que Loukachenko est dans un état de panique. Il a cassé les manifestations de rue, mais la popularité ne remonte pas. L'économie part à vau-l'eau. Et à Moscou même, depuis des mois, on sait que Vladimir Poutine cherche désespérément l'homme qui pourrait remplacer Loukachenko pour donner l'illusion d'un changement qui, en vérité, ne changerait rien du tout. Cet homme, il ne le trouve pas pour l'instant. Mais vraiment Loukachenko est un gros balourd qui devient gênant, y compris pour Moscou. Et je ne serais pas étonné que la chute de monsieur Loukachenko soit précipitée à Moscou par ce dernier épisode.