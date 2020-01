Saint-Pétersbourg : la cité star des tsars

C'est une fierté. La ville de Saint-Péterbourg, un joyau russe, est née il y a plus de 300 ans de la volonté d'un tsar. D'ailleurs, il en avait fait la capitale de l'empire pendant 2 siècles. Chaque année, 8 millions de visiteurs viennent visiter son palais et découvrir son histoire. La moitié sont des touristes étrangers. Comment la ville s'est convertie au tourisme ?

"C'est de l'émotion"

Saint-Pétersbourg veut s'imposer aujourd'hui comme capitale touristique. Cette ville de cathédrales et de palais, construite il y a 3 siècles, témoigne de son riche passé, comme le découvrent deux Français, en voyage pendant une semaine. Ils enchaînent les découvertes historiques. Ils retournent même pour la deuxième fois à la forteresse Pierre-et-Paul, là où la ville a été fondée. "C'est de l'émotion, on se transporte dans la vie du Tsar, dans la vie de la grande Catherine II de Russie", explique Dominique Rémy, touriste. Pour surmonter la barrière de la langue, plusieurs efforts ont été faits dans les lieux touristiques et les jeunes maîtrisent désormais l'anglais.

