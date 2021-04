Russie : Youri Gagarine, premier cosmonaute envoyé dans l’espace, toujours célébré 60 ans plus tard

La fusée Soyouz s’est envolée, vendredi 9 avril, pour la Station spatiale internationale depuis Baïkonour (Kazakhstan), avec à son bord deux astronautes russes et un américain. Il y a 60 ans, Youri Gagarine était le premier homme envoyé dans l’espace. Ce héros national est toujours célébré en Russie et sa légende est encore savamment entretenue. La capsule Vostok, dans laquelle l’astronaute a effectué son premier vol, est visible dans un musée de Moscou (Russie). Les touristes pouvaient encore le visiter avant la crise sanitaire, et même monter à bord d’un Soyouz qui a voyagé dans l’espace en 1980.

Une centrifugeuse géante pour s’initier au décollage d’une fusée

À la cité des étoiles, le centre d'entraînement des cosmonautes russes, des modules reproduisent fidèlement la Station spatiale internationale. Les astronautes s’y exercent, puis passent ensuite le grand test du décollage dans la plus grande centrifugeuse au monde. Des touristes français ont eu l’occasion d’essayer les gants d’une combinaison spatiale avant la pandémie. L’astronaute doit l’ajuster selon son exposition au soleil. "La première fois, je me suis laissé surprendre, je n’avais pas anticipé, et j’avais les jambes glacées, comme si j’étais à poil en train de faire du ski", expliquait alors Jean-Pierre Haigneré, spationaute français, lors de la visite.