Russie : une surprise à l’accueil

À l’accueil de ce guichet de Prem (Russie), il y a une employée un peu particulière : c’est un robot, conçu pour ressembler à une femme russe moyenne. C’est la start-up Promobot qui en est à l’origine. L’entreprise s’est basée sur l’analyse de l’apparence de plus de 1 000 femmes. “C’est la première fois que je l’utilise. Au début, j’ai pensé que c’était une femme étrange assise là, et elle s’est avérée être un robot”, confie Irina, une utilisatrice du centre de traitement de documents.

Une palette de plus de 600 expressions faciales

Ce robot peut récréer plus de 600 expressions faciales et remplace pratiquement une hôtesse d’accueil, en étant connecté à un scanner et une imprimante. “Il est évident qu’il s’agit d’un robot, mais en terme de services, il est très pratique et pas très différent d’un humain”, indique Sergei Kudymov, un autre usager. D’autres robots sont en apprentissage et pourraient remplacer d’autres humains.