Russie : les trains partiront à l'heure locale et non plus à l'heure de Moscou

Les règles évoluent à partir du 1er août. Jusqu'ici, les gares et les billets affichaient l'heure de la capitale dans tout le pays, même quand elles étaient situées sur un autre fuseau horaire. Un casse-tête au moment de planifier un voyage.

Vous l'ignoriez peut-être, mais les gares de Sibérie et de toute la Russie affichent encore l'heure de Moscou, malgré les onze fuseaux horaires du pays. Cette bizarrerie héritée de l'URSS est toutefois sur le point d'être terminée. A partir du 1er août, les gares afficheront et annonceront les départs à l'heure locale, a déclaré (en russe) la compagnie nationale des chemins de fer (RzhD), mercredi 25 juillet. Elle compte ainsi "améliorer la qualité du service auprès des passagers".

De savants calculs avant d'acheter un billet

Cette heure de Moscou entraînait de nombreuses difficultés. Par exemple, la gare d'Irkoutsk pouvait afficher qu'il était 9 heures, alors que cette ville sibérienne a cinq heures de décalage avec Moscou. L'heure de la capitale figurait également sur les billets de train, ce qui provoquait l'arrivée à la gare plusieurs heures à l'avance, et parfois en retard, de nombreux passagers, notamment des touristes. Des travaux sont actuellement en cours pour modifier l'actuel système d'information, précise la compagnie.

Instaurée à l'époque soviétique, cette particularité obligeait les Russes à jongler entre les fuseaux horaires et à se livrer à de savants calculs avant tout achat de billet de train. La Russie, qui s'étend de la mer Baltique à l'océan Pacifique sur plus de 17 millions de km2, est le pays le plus vaste du monde. Son immense réseau ferroviaire est l'un des moyens de transport privilégiés par les Russes.