Russie : le Kamtchatka, territoire couvert de volcans, attire les touristes

À l'extrême est de la Russie, se trouve un territoire couvert de volcans, dont certains encore en activité. Cet endroit spectaculaire attire de plus en plus de visiteurs.

Le Kamtchatka est une péninsule de l'extrême est de la Russie. Cette terre sauvage est constellée d'une centaine de volcans qui forment un paysage incomparable avec des décors contrastés, mêlant végétation à perte de vue, et rivières de lave refroidies s'étendant sur les kilomètres. En seulement quelques années, les visiteurs se sont pris d'admiration pour ce territoire à la nature préservée, où il n'y a presque aucune infrastructure.

Une excursion à plus de 500 euros la journée

Au vu des prix, la visite en hélicoptère est réservée à un public bien particulier, puisqu'elle s'élève à plus de 500 euros la journée par personne. Depuis les années 1990, la région est ouverte aux touristes. Depuis, plus de 200 000 visiteurs se bousculent chaque année. Une aubaine pour Vladimir Poutine, qui a déclaré vouloir développer le tourisme de masse. Mais le Kamtchatka est aussi une région avec 29 volcans en activité, qui peut s'avérer dangereuse. "Ce n'est pas dangereux si on ne reste pas trop longtemps, mais au bout d'un moment ça devient néfaste pour la santé", explique le volcanologue Dimitri Melnikov.