Le Kamtchatka, immense péninsule volcanique à l'est de la Russie, abrite la plus grande concentration d'ours bruns de la planète. Une espèce menacée par la surpêche dans la région.

C'est la terre des ours bruns : le Kamtchatka, immense région montagneuse à l'Extrême-Orient russe, où vivent ces mammifères en liberté. Chaque été, le spectacle se répète. Les ours quittent la forêt pour les bords lac Kourile, gigantesque étendue d'eau où ils chassent le saumon rouge. "Pour se préparer à l'hiver, l'ours doit accumuler une certaine quantité de réserve de gras", explique Platon Maïstrenki, inspecteur de la réserve naturelle. Ils prendront jusqu'à 30% de poids en plus.

Une flambée du cannibalisme chez les ours

Mais l'an passé, les effets de la surpêche ont menacé les ours. Sur la côte, les usines reçoivent des centaines de tonnes de poissons par jour, privant alors les ours de leur aliment préféré. Conséquence du manque de poissons : les inspecteurs ont observé une flambée du cannibalisme au sein de leur population. Menacés, les ours bruns pourront toutefois compter sur les défenseurs de l'environnement. Ceux-ci souhaitent développer le tourisme autour des ours, afin de générer des fonds permettant de mieux les protéger.