Russie : le froid transforme un immeuble en château de glace

Irkoutsk, en Sibérie orientale (Russie), connaît des températures entre -14 et -25°C au mois de janvier. Un immeuble de quatre étages est pris dans la glace. Les stalactites descendent depuis le toit et s'accrochent le long de la façade. Depuis le mois de décembre, les canalisations du chauffage ont éclaté et l'eau chaude se répand dans le bâtiment. À l'intérieur, tout est figé : la cage d'escalier est gelée, certaines pièces sont transformées en patinoires et les couloirs en congélateurs.

Quatre familles veulent être relogées

"Nous avons peur de ce qui va arriver (...) il est dangereux de vivre ici", s'alerte une habitante de l'immeuble. Quatre familles vivent dans le bâtiment. Personne ne les écoute. Jusqu'en 2009, il appartenait à l'armée, avec la fermeture de l'établissement, les locataires sont tombés dans un vide juridique. Les habitants se sont tournés vers la justice pour faire reconnaître leurs droits et quitter cet immeuble glacial.

