Russie : l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev est mort à l’âge de 91 ans

Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l’Union soviétique, est mort à l’âge de 91 ans, mardi 30 août. Il restera dans l’histoire comme l’un des acteurs majeurs de la désescalade militaire qui a mis fin à la guerre froide. Pour Jacques Attali, Gorbatchev était un homme au service de la paix : "Il a montré au monde qu’une dictature peut devenir une démocratie."

Démission en 1991

Quand le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe, Mikhaïl Gorbatchev laisse faire et décide de ne pas intervenir. Il remportera le prix Nobel de la paix quelques mois plus tard. Le fils d’agriculteurs était un grand réformateur. Il a notamment mis fin aux goulags et a libéré les dissidents emprisonnés à son arrivée. Aux côtés de Ronald Reagan, il est l’homme du désarmement et du rapprochement avec les États-Unis. Mais chez lui, en Russie, Gorbatchev est le symbole du déclin économique. Acculé, en décembre 1991, il signe sa lettre de démission et la fin de l’Union soviétique.