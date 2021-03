Russie : il plonge sous la glace à 80 mètres de profondeur et établit un record

Alexey Molchanov, 14 fois champion du monde de plongée en apnée, vient d'ajouter une ligne à son palmarès. Il est descendu à 80 mètres de profondeur dans les eaux du lac Baïkal en Sibérie, un record. "Ceci est une tenue de plongée spéciale pour l'eau froide. Elle vous garde au chaud pendant un certain temps, mais ce temps est limité", explique Alexey Molchanov. Le jour de l'exploit, l'eau était à 3°C.

Populariser son sport

"Alexey est sorti de l'eau il y a 30 secondes et l'eau se transforme déjà en glace. Moi aussi, je viens tout juste de sortir et ma tenue a également gelé. C'est à cause du vent très fort et de l'eau très froide", précise Dmitri Rogovoï, apnéiste. L'exploit d'Alexey Molchanov doit encore être homologué par le Guinness des records. L'apnéiste, qui repousse chaque année un peu plus ses limites physiques, cherche aussi à populariser son sport.