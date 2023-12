Russie : de nouveaux opposants à Vladimir Poutine réprimés par Moscou

En Russie, le président Vladimir Poutine s’efforce toujours de faire taire toute voix dissidente. Jeudi 28 décembre, deux Russes ont été condamnés à de la prison pour avoir écrit un poème contre la guerre en Ukraine.

Dans le box des accusés, deux poètes russes. Ils ont été condamnés par un tribunal à des peines de cinq ans et demi et sept ans de prison pour avoir lu sur une place publique à Moscou (Russie) un texte contre la guerre en Ukraine. Jugés pour incitation à la haine dans le but de commettre des activités contre la sécurité de l’État, le verdict ne les a pas étonnés. Présents à l’audience, les proches et les soutiens des deux poètes ont exprimé leur colère dès l’annonce de ce verdict.

Une proche d’Alexeï Navalny condamnée

Aucune tolérance des autorités russes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le pouvoir arrête et condamne tous ceux qui osent le critiquer ou le défier. À trois mois de l’élection présidentielle, la répression s’est même intensifiée. Quant aux opposants politiques, ils sont presque tous en prison. Une proche d’Alexeï Navalny et ancienne députée municipale vient d’être condamnée à neuf ans de prison pour avoir créé une organisation terroriste.