Russie : comment la télévision russe a annoncé le crash de l'avion d'Evguéni Prigojine

Les corps des 10 occupants de l'avion ont été retrouvés au nord-ouest de Moscou, en Russie, jeudi matin, mais ceux-ci n'ont pas encore été identifiés.

Quelques secondes en direct, en fin de journal : voilà comment beaucoup de médias russes ont annoncé qu'un avion s'était écrasé, jeudi 24 août près de Moscou, et qu'Evguéni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner, et son bras droit, Dmitri Outkine, figuraient sur la liste des passagers.

>> Russie : ce que l'on sait du crash d'un avion à bord duquel se trouvait Evguéni Prigojine, selon les autorités russes

Officiellement, le Kremlin et le ministère de la Défense n'ont pas réagi dans l'immédiat. Mais les médias russes, eux, s'en sont emparés. Et dès jeudi 24 août au soir, l'annonce d'un crash d'avion dans la région de Tver, à 150 km de Moscou, est faite en direct, par exemple. Mais cette information est donnée de façon très brève, à peine quelques secondes, comme évacuée, à la fin du journal de la première chaîne de télévision publique en Russie.

Le présentateur indique alors qu'un avion de type Embraer s'est écrasé avec plusieurs passagers, dont Prigojine selon la liste des passagers. "L'avion appartenait à une société spécialisée dans le transport d'affaires et se rendait de Moscou à Saint-Pétersbourg", précise-t-il ainsi.

Comme le note le journaliste Marc Bennetts, correspondant pour le Times en Russie, l'information a été donnée en 14e position du journal, sur 17 sujets.





Dans la soirée, quelques minutes plus tard, c'est Rossiya 24, une chaîne de télévision d'information continue, qui a donné l'information en bref, également en quelques secondes, en reprenant les images amateur diffusées par des internautes qui montrent un avion en chute libre avant de se crasher.

Au même moment, certains observateurs ont scruté l'attitude du Kremlin. Car pendant que les opérations de secours se poursuivaient, jeudi soir, le président Vladimir Poutine prononçait un discours à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Koursk, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Sans mentionner le crash, le maître du Kremlin a salué sur scène devant la foule le "dévouement" et la "loyauté" des soldats russes en Ukraine, qui "combattent avec courage et détermination".











"Les musiciens"

Jeudi 24 août, la chaîne Rossiya 24 s'appuie toujours sur les informations des autorités russes et ne confirment pas formellement la mort d'Evguéni Prigojine. Sur son site internet, on peut consulter de nombreux articles évoquant notamment les conditions de l'accident et la violence de l'accident, avec les témoignages d'habitants qui disent avoir retrouvé des débris à plus de deux kilomètres du lieu du crash.

Et certains observateurs de voir un symbole dans le fait que Vladimir Poutine ait pris la parole devant des musiciens. Les "musiciens", c'est justement le surnom des mercenaires du groupe Wagner.