Russie : 54 mains coupées découvertes dans un sac abandonné en Sibérie

Selon the Siberian Times, une seul main a d'abord été trouvée avant de mener à la découverte de 27 autres paires de main.

C'est une découverte sordide. En Sibérie, la police russe a ouvert une enquête après la mise au jour d'un sac contenant 54 mains humaines dans l'est de la Russie, rapporte The Siberian Times qui publie des photos de ces mains. Une seule main a d'abord été découverte avant qu'elle mène à 27 autres paires de mains sur une petite île du fleuve Amour, à quelques kilomètres de la ville sibérienne de Khabarovsk, près de la frontière avec la Chine. Des empreintes digitales ont pu être relevées sur l'une des mains.

Néanmoins, le mystère demeure entier. Les enquêteurs ne savent absolument pas à qui appartiennent ces mains ni pourquoi elles ont été coupées. Selon des médias locaux cités par The Siberian Times, des bandages et des protections en plastique pour les chaussures, similaires à ceux utilisés à l'hôpital, ont été découverts près du sac. Certains imaginent qu'il s'agit là de punitions pour vols ou d'amputations médicales. Pour autant, l'hypothèse la plus probable reste que ces mains aient servi à des exercices de dissection pour des étudiants en médecine.