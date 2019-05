Russie : 41 morts dans un crash d'avion à l’atterrissage

L'image est impressionnante. Dimanche 5 mai, sur la piste de l'aéroport Cheremetievo à Moscou (Russie), un avion en flammes effectue un atterrissage d'urgence en fin d'après-midi. Un voyageur filme la scène depuis le terminal. Des toboggans sont déployés dès l'immobilisation de l'appareil. Les passagers, un à un, s'échappent et fuient les flammes. Tous les voyageurs ne parviendront pas à s'extraire du brasier. Le bilan de la catastrophe est lourd.

Les boîtes noires de l'avion retrouvées

"Sur les 78 passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord, 37 ont survécu. Parmi eux, 33 passagers et quatre membres d'équipage", a expliqué la porte-parole du comité d'enquête. 41 personnes ont péri dans les flammes. L'avion a décollé peu après 18 heures de Moscou, en direction de Mourmansk, au nord du pays. Cinq minutes plus tard, le pilote signale un problème technique et demande à revenir sur le tarmac de l'aéroport Cherementievo. L'avion prend feu lors de l’atterrissage. Il faudra une demi-heure aux pompiers pour maîtriser l'incendie. Les boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées. Elles vont être analysées pour déterminer la cause de la catastrophe.

