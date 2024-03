Présidentielle en Russie : "On ne peut pas dire que Poutine a été réélu, Poutine a été renommé par le Kremlin", estime la porte-parole de l'association Russie-Libertés

Olga Prokopieva, porte-parole de l'association Russie-Libertés et Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions stratégiques, sont présents sur le plateau du 19/20 info. Ils réagissent aux premiers résultats de l’élection présidentielle en Russie.

Olga Prokopieva, porte-parole de l'association Russie-Libertés et Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions stratégiques, sont présents sur le plateau du 19/20 info. Ils réagissent aux premiers résultats de l’élection présidentielle en Russie.

Vladimir Poutine serait, en date du dimanche 17 mars à 19h05, réélu à 87% des voix. "Il n’y a pas eu d’élection, et il n’y a pas de résultat", réagit Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions stratégiques. "Il n’y a pas d’élection dans la mesure où il n’y a pas eu de candidat libre, que les candidats de l’opposition n’ont pas pu concourir, que l’un d’entre eux potentiel a été assassiné par le pouvoir russe, Alexeï Navalny, et que donc toute cette élection est une sorte de mascarade".



L’enseignant à Sciences Po va plus loin, et estime que reconnaitre officiellement les résultats "de la part des dirigeants occidentaux" n’aurait "aucun sens". Quant au scrutin, Nicolas Tenzer dénonce également le "bourrage des urnes régulier" et des "taux de participations complètement fantaisistes".

Des chiffres "dessinés" selon Olga Prokopieva

Olga Prokopieva, porte-parole de l'association Russie-Libertés, abonde : "Ça ne sert à rien d’annoncer un quelconque chiffre, parce que ce sont des chiffres dessinés." "On ne peut pas dire que Poutine a été réélu, Poutine a été redésigné, renommé par le Kremlin. (…) Cela ne signifie strictement rien pour la Russie, Poutine ne représente pas le peuple russe aujourd’hui", ajoute-t-elle.

Selon Olga Prokopieva, les élections ne sont pas seulement falsifiées "dans le décompte des voix, qui reste totalement opaque, sans aucun observateur indépendant présent, en plus avec l’utilisation du vote électronique", mais également "parce qu’elles ne sont pas conduites selon les principes d’un suffrage universel libre, direct, égal et secret". "Il y a eu, aujourd’hui, hier, des hommes armés présents dans les bureaux de vote, qui rentraient même dans l’isoloir pour vérifier ce que les gens notaient sur les bulletins de vote", poursuit-elle, appelant la France "à ne pas connaître les résultats".