Obsèques de Mikhaïl Gorbatchev : pas de funérailles nationales pour le dernier dirigeant de l'URSS

Les adieux du peuple russe à Mikhaïl Gorbatchev, samedi 3 septembre, ont été discrets. Une cérémonie au rabais, un seul dirigeant étranger et l'absence de Vladimir ont marqué les obsèques du prix Nobel de la paix 1990.

Alors que Moscou est habitué aux cérémonies fastes, le dernier hommage à Mikhaïl Gorbatchev, samedi 3 septembre a été discret. Dans la maison des syndicats où son cercueil a été déposé, son portrait trône et sa famille est au premier rang. Mais ce qui est le plus remarqué, ce sont les absences. Celle de Vladimir Poutine en premier lieu qui a prétexté un agenda trop chargé. Dans un contexte de guerre en Ukraine, seul le Premier ministre hongrois Viktor Orban a fait le déplacement.





Chute du mur de Berlin et fin de l'URSS

Dans la rue, les Russes ne sont pas non plus nombreux à attendre de pouvoir dire au revoir au dernier dirigeant de l'URSS. Grande figure politique du XXe siècle, il a contribué par ses réformes à la chute du mur de Berlin et du bloc communiste, marquant la fin de la guerre froide. En Russie, son héritage est controversé, beaucoup l'accusent d'avoir nui à la puissance du pays.