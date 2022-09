Mort de Mikhaïl Gorbatchev : en six ans de pouvoir, le dernier dirigeant de l'URSS a changé le monde

Mardi 30 août, Mikhaïl Gorbatchev est décédé à l’âge de 91 ans. En six ans de pouvoir, il a changé son pays et le monde. Fils d’agriculteurs, Mikhaïl Gorbatchev est devenu secrétaire général du parti communiste en 1985, entamant de grandes réformes. Son objectif était de sauver le régime soviétique par la démocratie. Il a lancé la glasnost (transparence) et la perestroïka (reconstruction).

Prix Nobel de la paix

Apprécié à l’Ouest, il a signé avec le président américain Ronald Reagan un des plus importants traités de désarmement de la guerre froide. En 1989, il a retiré l’armée rouge d’Afghanistan. Mais cette année-là, pour le monde entier, il a surtout été celui qui a permis la chute du mur de Berlin. Chez lui, Mikhaïl Gorbatchev est l’homme de la crise, son prix Nobel de la paix ne l’a pas empêché de se faire huer sur la place rouge, le 1er mai 1990. Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev a signé sa lettre de démission et du même coup la fin de l’URSS.