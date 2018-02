La neige blanchit le Maroc et l'Algérie

Des palmiers givrés et des steppes marocaines recouvertes d'un manteau blanc. Un spectacle rare pour les habitants de Ouarzazate. Aucun flocon n'y était tombé depuis trente ans. Chez leurs voisins algériens, l'armée est chargée en urgence de déblayer les routes pour atteindre les villages coupés du monde.

La tempête du siècle à Moscou

Le froid fait aussi son grand retour en Europe. À Madrid, 42 vols ont été annulés mardi. Les avions sont restés cloués sur les pistes de la capitale espagnole à cause de la météo. Enfin, en Russie, un froid hors norme paralyse Moscou. Plus de quarante centimètres de neige immobilisent des dizaines de véhicules sur les routes et contraignent les écoles à fermer leurs portes. C'est la plus forte tempête de neige enregistrée dans la capitale russe depuis cent ans.

Le JT

Les autres sujets du JT