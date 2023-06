Rébellion de Wagner : Vladimir Poutine ne s’est toujours pas exprimé depuis le retrait des miliciens de Russie

Vladimir Poutine ne s’est pas exprimé depuis la matinée du samedi 24 juin. Va-t-il prendre la parole prochainement ? Le point avec Luc Lacroix, en duplex de Moscou, en Russie.

Peut-on s’attendre à ce que Vladimir Poutine prenne la parole ? “Vladimir Poutine parle quand il le souhaite, pas quand les circonstances semblent l’exiger. Il n’y a personne en Russie pour critiquer cela publiquement, au moins dans les médias officiels russes. Si l’on regarde la télévision, le message est qu’il faut tourner cette page le plus vite possible. On montre Rostov, où tout revient à la normale. On a aussi montré les chars qui quittent la ville de Rostov hier [samedi 24 juin]. En revanche, ce que l’on ne montre pas, ce sont les applaudissements d’une partie des habitants [envers les miliciens Wagner]", explique Luc Lacroix, en duplex de Moscou.

Lundi 26 juin sera "une journée non-travaillée”

“Moscou a repris l’apparence de la normalité. Les checkpoints installés autour de la ville ont été levés. Mais le régime anti-terroriste, qui est un régime vraiment exceptionnel, en Russie est maintenu. La journée de lundi 26 juin sera une journée non-travaillée dans la capitale russe”, conclut Luc Lacroix.