France/ Russie : un coup de fil sous haute tension

Si Emmanuel Macron ne parle plus à Vladimir Poutine depuis plus d'un an, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a eu une conversation avec son homologue russe mercredi 3 avril. L'appel avait pour objet le contre-terrorisme après l'attentat de Moscou, mais les comptes-rendus faits par les deux pays divergent.

Sébastien Lecornu, ministre des armées, a pris l'initiative d'appeler son homologue russe Sergueï Choïgou pour parler lutte contre le terrorisme. Le coup de fil était en lien avec l'attentat qui s'est déroulé au centre Crocus, en périphérie de Moscou le 22 mars, et qui a fait état de 144 morts. L'appel téléphonique a été annoncé par la France, mercredi 3 avril, à 18 heures, évoquant des "échanges accrus dans le but de lutter le plus efficacement possible" contre la menace terroriste. Des comptes-rendus divergents À 21h 45, dans son compte rendu, le ministre russe a quant à lui évoqué un tout autre sujet : "Il a été noté une disposition à dialoguer concernant l'Ukraine." Suite à cette annonce, le gouvernement français nie avoir évoqué des pourparlers. L'échange téléphonique a largement été relié à la télévision russe. Les chaînes ont rapporté un autre propos du ministre russe, ou il espère que les services de sécurité français ne sont pas derrière l'attentat. Jeudi 4 avril, Emmanuel Macron a lui-même démenti, en évoquant "une manipulation de l'information".

