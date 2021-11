Eurozapping : des militants écologistes manifestent à Glasgow

En marge de la COP26 à Glasgow (Écosse), des militants écologistes se sont présentés dans la rue, vêtus de masques représentant différents chefs d’État mais aussi certains avec des déguisements inspirés de la série à succès Squid Game. Ils ont alerté sur l’urgence climatique et les engagements que doivent prendre les pays. Dans la ville, une manifestation, cette fois-ci à l’appel du mouvement Extinction Rebellion, s’est tenue devant le siège de la banque américaine JP Morgan, une banque accusée de financer les projets de combustible fossile.

La Russie veut accélérer la modernisation de son armée

Vladimir Poutine a pris la parole devant les principaux responsables militaires russes. Il a recommandé l’utilisation de toutes les technologies modernes pour développer notamment les drones. Objets volants de petite taille, ils ont comme particularité d’être difficiles à repérer pour les radars.

Le volcan Cumbre Vieja continue d’inquiéter en Espagne. Un mois et demi après être entré en éruption, son activité n’a toujours pas ralenti et l’éruption pourrait encore continuer plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon les experts. Les autorités ont évacué plus de 6 000 personnes et plus de 2 500 bâtiments ont été détruits par les coulées de lave.