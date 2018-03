Espionnage : tensions entre la Russie et le Royaume-Uni

Quelques jours après l'attaque d'un ancien espion russe au Royaume-Uni, une crise diplomatique est en en train de se mettre en place. Sur place, Laura Calmus fait le point. Elle explique : "On assiste à une véritable crise diplomatique en Londres et Moscou. Officiellement, le Royaume-Uni attend les résultats de l'enquête pour savoir si la Russie est impliquée dans cette affaire d'empoisonnement, mais en réalité, cela ne fait aucun doute."

Les Britanniques menacent

Les dirigeants britanniques ont eu des mots durs et ont proféré des menaces concrètes. La journaliste ajoute : "La première ministre Theresa May a même évoqué un boycott de la Coupe du monde de Football qui aura lieu cet été en Russie tandis que le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson a qualifié la Russie de 'force nuisible' et l'a menacée de représailles. Le contexte est tendu depuis déjà plusieurs années : il y a eu des suspicions de cyberattaques de la Russie sur le Royaume-Uni, d'ingérence russe dans le vote du Brexit. Bref, il s'agit quasiment d'un climat de Guerre froide."

Le JT

