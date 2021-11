Espace : les sept astronautes de l'ISS menacés par un missile

Les différentes missions à succès dans l'espace peuvent parfois faire oublier les risques que prennent les astronautes, et pourtant. Les sept astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ont été contraints de rejoindre leurs capsules, et enjoints à se tenir prêts en cas d'évacuation. En effet, les Russes auraient effectué un test missile qui aurait généré plus de 1 500 débris. Les astronautes étant arrivés à la station il y a à peine 72 heures, cet évènement aurait déjà pu marquer la fin de leur mission.

La Russie minimise l'incident

Le danger était que les astronautes présents soient percutés par des débris spatiaux, filant à 20 fois la vitesse d'une balle de fusil. Ce test qu'auraient effectué les Russes a déclenché la colère les Américains. "Les comportements dangereux et irresponsables de la Russie mettent en danger la viabilité à long terme de l'espace", a déclaré Ned Price, porte-parole du département d'Etat américain. Du côté de la Russie, on minimise l'incident. "Il y a un risque, mais un risque calculé. De toute façon, le centre sur Terre maîtrise la situation", explique Alexander Lazutkin, cosmonaute.