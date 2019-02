EN IMAGES. En Sibérie, de la neige noire recouvre plusieurs villes, les centrales à charbon pointées du doigt

Le paysage n'a rien d'idyllique. Sur les réseaux sociaux, les habitants de plusieurs villes de la Sibérie méridionale ont publié des photos montrant leurs communes recouvertes d'un épais manteau de neige noire, rapporte, samedi 16 février, Le Parisien. Selon le Siberian Times qui publie de nombreux clichés du phénomène, trois villes, au moins, de la région de Kemerovo, sont concernées : Prokopyevsk, Kiselyovsk et Leninsk-Kuznetsky.

Eerie black snow falls over Siberian region triggering acute pollution concerns from locals. Ghostly pictures of dark snowscapes - which should be pristine white - as blame pointed at failure to filter fumes at coal plant https://t.co/yh15JjJN2n pic.twitter.com/NNJbyK6bvP