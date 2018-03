Empoisonnement : la Russie est-elle responsable ?

Ce lundi 12 mars au soir, Londres réclame des comptes à la Russie concernant l'empoisonnement d'un ex-agent russe sur son territoire. "Pour reprendre les mots de la Première ministre britannique, il est hautement probable que la Russie soit responsable de l'empoisonnement de Sergueï Skripal", rapporte la journaliste Laura Kalmus, correspondante à Londres (Grande-Bretagne). "Elle a précisé que la substance a été identifiée : c'est un agent innervant développé par la Russie".

36 heures pour réagir

"Il y a donc deux options", poursuit la journaliste : "Soit le gouvernement russe a délibérément commandité cet empoisonnement, soit il n'était pas au courant et n'a plus le contrôle de ses agents". Dans tous les cas, la Russie a 36 heures pour fournir des informations additionnelles avant que le Royaume-Uni organise des représailles. "Très vite, le ministre des Affaires étrangères a réagi au discours de Theresa May, il l'a qualifié de 'cirque'", conclut la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT