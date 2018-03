Ex-espion empoisonné au Royaume-Uni : des victimes collatérales

Un ancien double agent russe a été retrouvé le 4 mars dernier inconscient, avec sa fille, après avoir fréquenté un restaurant et un pub dans le sud de l'Angleterre. Une affaire d'espionnage, avec empoisonnement et de nouveaux éléments qui concernent des centaines de clients de ces deux établissements. L'ex-espion, sa fille et le policier qui leur avait porté assistance sont toujours dans un état de santé grave.

La substance pourrait être encore active

"Les autorités britanniques ont identifié l'agent innervant, cette substance qui les a contaminés (...) Mais ce qui inquiète ce soir, c'est que les autorités préviennent : cette substance pourrait être active encore pendant des semaines, pendant des mois", explique en direct depuis Londres (Royaume-Uni), Loïc de La Mornais. Identification permise grâce à une opération militaire. Ce véhicule de secours, un des premiers à être arrivés sur place il y a une semaine, a peut-être été contaminé aussi ; l'armée britannique l'évacue en lieu sûr sous bonne escorte. Malgré les appels au calme, la population de Salesbury n'est pas rassurée.

