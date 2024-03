Reportage Attentat terroriste près de Moscou : entre spectacles annulés et présence policière renforcée, la capitale russe se réveille groggy

Moscou s'est réveillée en état de choc, samedi 23 mars. Dans la grisaille, sous une pluie glaciale, la capitale russe semble groggy après la nuit d'enfer qu'elle a passée. Le renforcement de la présence policière est visible à l'œil nu après l’attentat terroriste qui a frappé une salle de concert de la banlieue de Moscou, faisant une centaine de victimes selon un bilan encore provisoire.

Certains Moscovites, interrogés par franceinfo, avaient encore du mal à imaginer qu'un tel scénario ait pu se produire. "Bien sûr c’est un choc. Compte tenu du nombre de forces de sécurité à Moscou, je ne m’y attendais pas, lance Dimitri. C’est lié à l’extrémisme islamique, j’en suis plus que sûr. Et je ne parle pas de la politique migratoire. Tout le monde entre dans le pays ! Et en plus, c’est une erreur de calcul des forces de sécurité".

Des explications qui arrivent à convaincre des habitants

Moscou a pourtant déjà été confronté au terrorisme islamiste, il y a une quinzaine d'années. Ceci dit, les autorités ont immédiatement pointé leur doigt vers l'Ukraine, après avoir désigné l'État islamique. Les membres présumés du commando ont été arrêtés dans la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine et de la Biélorussie. Les forces de sécurité affirment que les terroristes avaient des contacts côté ukrainien. Et même si les autorités n'en apportent pas la preuve, Maxime est convaincu parc cette explication : "Pourquoi ? Pour des raisons politiques, je suppose. Avez-vous remarqué vers où les terroristes fuyaient, où les a-t-on rattrapés ? À la frontière avec l’Ukraine. Voilà !"

Moscou tourne au ralenti samedi, tous les spectacles ont été annulés dans la capitale. Au Nord-Ouest sur le site du Crocus City Hall, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des corps dans les décombres. Elles pourraient durer plusieurs jours.