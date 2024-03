Attaque terroriste près de Moscou : une revendication et des questions

L'État islamique évoque depuis longtemps une dette de sang liée au rôle joué par la Russie en Tchétchénie, en Syrie ou encore en Irak.

Une photo de quatre hommes a été publiée samedi 23 mars par l'État islamique, Ils sont présentés comme les assaillants de l'attaque. L'un d'eux porte un polo gris. Arrêté, il est présenté comme l'un des auteurs de l'attentat. On l'entend dire qu'il a tué pour de l'argent. Le Kremlin a annoncé l'arrestation de 11 suspects depuis l'attaque terroriste vendredi 22 mars.

La Russie, ennemie de l'État islamique

Les renseignements américains sont convaincus que les terroristes appartiennent à une branche afghane de l'organisation État islamique. "Cette filiale tente de s'implanter sur l'Asie centrale et de remonter vers la Russie", confie Claude Moniquet, ancien agent de la DGSE et expert en contre-terrorisme. "La Russie est désignée comme ennemi de l'État islamique depuis 10 ans et l'organisation estime que les Russes ont une dette de sang envers eux", témoigne Wassim Nasr, journaliste à France 24 et spécialiste des mouvements djihadistes.