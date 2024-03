Justice : immersion au tribunal de Versailles

Une justice du quotidien, une écoute des conflits et des face-à-face entre magistrats et prévenus rythment le quotidien du tribunal de Versailles (Yvelines).

Les dossiers et les prévenus s'enchaînent au tribunal de Versailles (Yvelines). Tout comme les affaires civiles, qui sont celles qui prennent le plus de place au sein de l'établissement judiciaire. L'une d'entre elles concerne une dénonciation faite par une épouse envers son mari à la suite de violences physiques et psychologiques. Ce dernier avait été jugé et condamné début 2023 pour non-paiement de pension alimentaire et harcèlement envers son épouse. La décision tombe quelques semaines plus tard. Le père n'a plus le droit de voir l'enfant et la mère a désormais l'autorité parentale exclusive.

Le tribunal en première ligne



Quand la société s'embrase comme il y a presque un an à la suite de la mort du jeune Nahel, le tribunal est en première ligne. Un jeune adulte est jugé pour une utilisation de mortiers d'artifice. Son avocate prend la parole et défend son jeune client. Ce dernier écopera d'une peine de huit mois avec sursis et de 400 euros d'amende.