Russie : un tribunal requiert 20 ans de prison contre l'opposant Alexeï Navalny

Le militant anticorruption de 47 ans purge déjà une peine de prison pour "fraude". Lors de ce nouveau procès, il a une fois de plus dénoncé l'offensive russe en Ukraine.

Il dénonce une vengeance politique dans un climat de répression. Vingt ans de prison viennent d'être requis contre Alexeï Navalny. Déjà emprisonné pour "fraude" depuis janvier 2021, le principal opposant au président russe Vladimir Poutine est jugé pour "extrémisme". Son procès se déroule à huis clos depuis un mois dans une colonie pénitentiaire hautement sécurisée, située 250 km à l'est de Moscou.

"Tôt ou tard (la Russie) se relèvera. Et il dépend de nous de savoir sur quoi elle s'appuiera à l'avenir", a déclaré Alexeï Navalny lors de son procès, selon des propos retransmis par ses collaborateurs sur son compte Telegram. Le militant anticorruption de 47 ans a aussi dénoncé la guerre en Ukraine et les "dizaines de milliers de morts dans la guerre la plus stupide et la plus insensée du XXIe siècle".

L'opposant, qui a survécu de peu en 2020 à un empoisonnement dont il accuse le Kremlin, connaîtra sa sentence dans cette affaire, le 4 août prochain, selon ses proches. Alexeï Navalny risque jusqu'à 30 ans de prison dans cette affaire. L'Union européenne annonce, dans la foulée, avoir sanctionné 12 individus responsables de "graves violations des droits de l'homme" dont le chef de la prison où est détenu cet opposant.