Russie : la porte-parole de l'opposant Alexeï Navalny placée en liberté surveillée

La justice russe a condamné la porte-parole de l'opposant Alexeï Navalny à une peine d'un an et demi de liberté surveillée, lundi 16 août. Kira Iarmych, 31 ans, était accusée d'avoir participé à l'organisation de rassemblements en soutien à l'opposant en janvier, lorsqu'il avait été arrêté à son retour en Russie. Selon un message de son équipe sur Twitter, elle a été reconnue coupable par un tribunal de Moscou d'"incitation à la violation des normes sanitaires" interdisant les rassemblements à cause du Covid-19.

Kira Iarmych, qui était assignée à résidence depuis février, a désormais l'interdiction de quitter Moscou ou sa région sans autorisation spéciale. Elle ne peut pas non plus participer à des évènements publics. La défense de l'opposante a aussitôt annoncé son intention de faire appel de cette condamnation.

Cette "affaire sanitaire" vise plusieurs proches et collaborateurs d'Alexeï Navalny, dont son frère Oleg, le coordinateur de son équipe à Moscou Oleg Stepanov ou encore Anastassia Vassilieva, à la tête d'un syndicat de médecins lié à l'opposant. Tous sont accusés d'avoir organisé les manifestations de janvier qui avaient rassemblé des dizaines de milliers de Russes. Une proche alliée de l'opposant, Lioubov Sobol, a été la première à être condamnée dans le cadre de cette affaire, début août. Elle s'est vu infliger, elle aussi, une peine d'un an et demi de liberté surveillée. Militant anticorruption et ennemi juré du Kremlin, Alexeï Navalny purge actuellement une peine de prison de deux ans et demi de prison pour une affaire de fraude remontant à 2014.