Russie : la femme de l'opposant Alexeï Navalny "inquiète" après l'avoir vu en prison

La femme de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a dit mardi 13 avril être "inquiète" pour la santé de son mari, malade et en grève de la faim, après l'avoir vu dans sa colonie pénitentiaire. Alexeï Navalny, 44 ans, a annoncé le 31 mars arrêter de s'alimenter pour protester contre ses conditions de détention, accusant l'administration pénitentiaire de lui refuser l'accès à un médecin alors qu'il souffre d'une double hernie discale, selon ses avocats.

Ioulia Navalnaïa a raconté sur Instagram avoir pu lui rendre visite mardi et avoir pu communiquer avec lui au téléphone et à travers une vitre en verre. "Il est tout aussi joyeux et jovial, mais il parle avec difficulté et de temps en temps, il raccrochait pour s'allonger sur la table et se reposer", a-t-elle écrit. "Je sais qu'il n'abandonnera pas (...) mais après cette visite, je m'inquiète encore plus à son propos." Selon elle, Alexeï Navalny pèse désormais 76 kg, soit 9 kg de moins qu'au début de sa grève de la faim.