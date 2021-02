DIRECT. Russie : l'opposant Alexeï Navalny condamné à trois ans et demi de prison, ses partisans lancent un appel à manifester ce soir

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NAVALNY

: Le Royaume-Uni appelle à la "libération immédiate et sans condition" d'Alexeï Navalny, dénonçant la décision "perverse" de la justice russe de l'emprisonner pour plus de deux ans.

: Le flash de la condamnation d'Alexeï Navalny, écrit il y a quelques secondes, s'est effacé. Je vous le remets ici : l'opposant Alexeï Navalny est condamné à trois ans et demi de prison, ses partisans lancent un appel à manifester ce soir.



: Dès l'annonce de cette condamnation, la plus importante jamais infligée à Alexeï Navalny, ses partisans ont appelé à descendre immédiatement dans les rues.

: Le détracteur du Kremlin est condamné pour ne pas avoir respecté les conditions de son contrôle judiciaire, après une peine avec sursis prononcée en 2014. Ayant déjà passé plusieurs mois assigné à résidence à l'époque, il risque de passer plus de deux ans derrière les barreaux, mais son avocat a annoncé qu'il faisait appel de cette décision.

: Alexeï Navalny pourrait être incarcéré entre deux ans et demi et trois ans et demi pour avoir violé, selon les autorités, les termes de son contrôle judiciaire. Le verdict est attendu à 18 heures, heure de Paris.

: "Le plus important dans ce procès est de faire peur à une quantité énorme de gens. On en emprisonne un pour faire peur à des millions."



L'opposant russe Alexeï Navalny s'est lancé dans un réquisitoire contre Vladimir Poutine lors de sa comparution devant la justice.

: Ces déclarations ont provoqué des échanges tendus avec les avocats d'Alexeï Navalny. La défense a, elle, martelé que l'opposant russe était en convalescence en Allemagne, se remettant d'un empoisonnement. "Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Vous aviez besoin que je vous envoie la vidéo de ma physiothérapie ?", a lancé l'intéressé, depuis la cage en verre réservée aux prévenus.

: A Moscou, Alexeï Navalny comparaît pour avoir violé un contrôle judiciaire. L'audience se poursuit autour d'un bras de fer. Les représentants de l'accusation affirment que l'opposant russe a "violé systématiquement" les conditions d'une peine de trois ans et demi de prison avec sursis prononcée en 2014, estimant dès lors que la sentence devait être exécutée.

: L'opposant russe Alexeï Navalny est arrivé au tribunal de Moscou pour comparaître. Il est accusé d'avoir enfreint un contrôle judiciaire dans le cadre d'une condamnation en 2014, un dossier qui pourrait le conduire en prison pour plusieurs années, malgré les pressions occidentales et un large mouvement de contestation en Russie.











Il est déjà midi ! Voici un point sur l'actualité de ce mardi :



L'opposant russe Alexeï Navalny comparait actuellement au tribunal. Il est accusé d'avoir enfreint un contrôle judiciaire, un dossier qui pourrait le conduire en prison pour plusieurs années, malgré les pressions occidentales et un important mouvement de contestation en Russie.

: Entre deux vidéos de danse, un appel à manifester. En Russie, c'est sur le réseau social TikTok que de nombreux jeunes partagent leur mécontentement face à la situation économique et la répression policière ordonnée par Vladimir Poutine. Ils appellent également à la libération de l'opposant Alexeï Navalny. Regardez :





: La police russe a procédé à plusieurs interpellations, aux abords du tribunal où comparait actuellement l'opposant russe Alexeï Navalny. D'après l'ONG spécialisée OVD-Info, au moins 24 personnes auraient été arrêtées.







: "Poutine, même pas peur", titre Libération. C'est aujourd'hui que l'opposant Alexeï Navalny comparait devant la justice. Tous les signaux indiquent une probable incarcération : hier, le parquet a dégainé à son tour en estimant "légale et justifiée" la demande des services pénitentiaires (FSIN), qui réclament son emprisonnement.







: Deux jours après des manifestations dans toute la Russie qui se sont soldées par un nombre record d'arrestations, ceux-ci ont de nouveau appelé à se réunir aujourd'hui devant le tribunal moscovite, qui décidera à partir de 10 heures (8 heures à Paris) du sort de l'opposant.







: L'opposant russe Alexeï Navalny comparaît aujourd'hui pour avoir violé son contrôle judiciaire dans une affaire remontant à 2014. Cette audience pourrait le conduire derrière les barreaux pour plusieurs années, malgré la détermination de ses partisans.