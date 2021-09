Russie : l'application électorale lancée par les partisans d'Alexeï Navalny supprimée au premier jour des législatives

La Russie a obtenu vendredi 17 septembre, au premier jour des élections législatives dans le pays, la suppression d'une application lancée par les partisans d'Alexeï Navalny encourageant le vote contre les candidats du Kremlin. Les opposants reprochent à Apple et Google de capituler face aux pressions de Moscou. "L'Etat russe tout entier et même les grandes entreprises de la tech sont contre nous, mais cela ne signifie pas que nous pouvons baisser les bras", affirme sur Telegram l'équipe d'Alexeï Navalny. Leonid Volkov, responsable exilé de l'opposition, a pour sa part accusé les deux géants américains de "céder au chantage du Kremlin". Ces élections législatives se déroulent jusqu'à dimanche.

Une application dite de "vote intelligent"

Cette décision intervient après des mois de répression qui ont écarté les détracteurs du président Vladimir Poutine. "Cette application est illégale dans notre pays", s'est félicité le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que "les deux plateformes (qui) avaient reçu des injonctions" ont décidé de se conformer "à l'esprit et à la lettre de la loi".

Presque aucun candidat anti-Poutine n'ayant été autorisé à se présenter aux législatives, les partisans d'Alexeï Navalny ont mis sur pied une stratégie dite du "vote intelligent" destinée à soutenir le candidat, souvent communiste, le mieux placé pour mettre en difficulté celui du parti au pouvoir, Russie Unie. Leur application permettait de savoir pour quel concurrent voter dans chaque circonscription des législatives, mais aussi dans des dizaines d'élections locales et régionales ayant lieu les mêmes jours. Par le passé, cette approche avait rencontré un certain succès, notamment à Moscou en 2019. Vendredi matin, l'application n'apparaissait plus dans les "boutiques" russes de Google et Apple.