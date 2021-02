L'opposant russe Alexeï Navalny menacé d'une détention en camp de travail

Revenu en Russie en janvier après l'empoisonnement dont il accuse le Kremlin, Alexeï Navalny a écopé de deux ans et huit mois d'emprisonnement. Ce jugement est examiné en appel ce samedi.

Retour devant la justice. Le principal adversaire du Kremlin, Alexeï Navalny passe à deux reprises devant le tribunal, samedi 20 février, et risque trois ans en camp de travail forcé. Revenu en Russie en janvier d'une convalescence après l'empoisonnement dont il accuse le Kremlin, Alexeï Navalny avait été arrêté dès son arrivée à l'aéroport et a écopé le 2 février de deux ans et huit mois d'emprisonnement.

Le tribunal a converti une peine de prison avec sursis pour fraude datant de 2014 en sentence ferme pour violation de son contrôle judiciaire. C'est l'appel de ce jugement qui doit être examiné samedi matin. La porte-parole du palais de justice de Moscou a indiqué que les services pénitentiaires seront libres de transférer l'opposant vers l'un des nombreux camps de travail de Russie si la décision du 2 février est confirmée.

L'opposant dénonce des procès montés de toutes pièces

Par ailleurs, Alexeï Navalny comparaîtra devant une autre juge dans un procès pour "diffamation" d'un vétéran de la Deuxième guerre mondiale. Le Parquet a requis dans ce dossier 950 000 roubles d'amende (10 600 euros environ) et réclamé lui aussi que le sursis de l'opposant soit converti en prison ferme.

Héritage de l'Union soviétique, la plupart des peines d'emprisonnement en Russie sont effectuées dans des camps pénitentiaires situés parfois loin de tout. Le travail des détenus, habituellement dans des ateliers de couture ou de fabrication de meubles, y est obligatoire. Les conditions de détention y sont aussi régulièrement dénoncées par les défenseurs des droits humains.

Alexeï Navalny, dont l'incarcération en janvier avait conduit à trois journées de manifestations réprimées par la police, dénonce des procédures judiciaires montées de toutes pièces et a passé les audiences précédentes à défier la cour.