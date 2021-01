DIRECT. Russie : plus de mille arrestations en Russie lors de manifestations en faveur d'Alexeï Navalny

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NAVALNY

: Dans la foule de quelque 10 000 personnes rassemblées dans le centre de Moscou, des journalistes de l'AFP ont assisté à de violentes arrestations et à des heurts entre policiers et manifestants.

: Plus de 1 000 personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre en Russie au cours de manifestations en faveur de l'opposant Alexeï Navalny, selon l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations dans ce pays.

: Voici un nouveau point sur l'actualité en ce début d'après-midi :



Ioulia Navalnaïa, l'épouse de l'opposant russe Alexeï Navalny, a annoncé avoir été interpellée par la police à Moscou pendant la manifestation de soutien à son mari incarcéré, marquée par des heurts. Par ailleurs, plus de 1 000 arrestations ont eu lieu en Russie pendant des manifestations qui ont rassemblé des milliers de personnes.



: A Paris, l'ONG Russie-Libertés et Amnesty France ont donné rendez-vous à 15 heures sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro, pour réclamer la libération de l'opposant Alexeï Navalny.

: Pendant ce temps, les manifestations continuent, un peu partout dans le pays, selon l'heure qu'il est dans les différentes villes, car la Russie compte pas moins de... 11 fuseaux horaires. A Moscou, des heurts sporadiques y opposent des policiers antiémeutes qui usaient de leurs matraques contre des manifestants leur jetant des boules de neige.

: Ioulia Navalnaïa, l'épouse de l'opposant russe Alexeï Navalny, annonce avoir été interpellée par la police à Moscou, pendant la manifestation de soutien à son mari incarcéré. "Excusez la mauvaise qualité (de la photo), la lumière est mauvaise dans le fourgon cellulaire", a-t-elle ironisé sur sa page Instagram, diffusant un selfie pris dans un véhicule de police.







: "On rafle de simples citoyens qui sortent dans les rues."



Marie Mendras, politologue au CNRS, enseignante à Sciences-Po Paris et spécialiste de la Russie, dénonce l'attitude des forces de l'ordre en Russie. "C'est l'heure de vérité pour Vladimir Poutine et son régime", affirme à franceinfo la politologue du CNRS. Selon elle, "Navalny a déjà gagné".









: Le retour en Russie du militant anti-corruption, victime d'un empoisonnement présumé cet été, suivi de son emprisonnement, ont réveillé l'opposition, qui tente de faire entendre sa voix malgré la répression. On vous explique comment Alexeï Navalny a réussi à déclencher une vague de protestation inédite face à Vladimir Poutine.

: Plusieurs milliers de manifestants sont rassemblés à Moscou, en soutien à l'opposant russe incarcéré Alexeï Navalny. "La Russie sera libre", scande la foule, compacte, réunie place Pouchkine au centre de Moscou. La police y a procédé à des dizaines d'arrestations, tout en diffusant en boucle un message appelant les participants "à quitter cet événement illégal".













: A la mi-journée, il temps de vous souhaiter un bon appétit et de faire un nouveau point sur l'essentiel de l'actualité :



#COVID_19 Silence dans le métro, distance de deux mètres, masques de meilleure qualité... Voici les nouvelles recommandations pour lutter contre les variants du Covid-19.





La police a arrêté plus de 300 personnes à travers la Russie lors des rassemblements dans des dizaines de villes à l'appel de l'opposant Alexeï Navalny, pour exiger sa libération.





: La police russe multiplie les interpellations de manifestants pro-Navalny à Moscou. Une heure avant le rassemblement prévu dans la capitale russe, les policiers anti-émeutes, présents en grand nombre, ont arrêté au moins une dizaine de personnes, parmi les premiers manifestants qui arrivaient au compte-gouttes. Puis ils les ont enfermés dans des fourgons cellulaires.





















: A Moscou, la mobilisation de l'opposition est habituellement la plus forte, les protestataires doivent se réunir à 14 heures (midi, heure de Paris) sur la place Pouchkine.

: Jour de manifestation en Russie. L'opposant russe Alexeï Navalny a appelé ses partisans à demander sa libération. Les premières manifestations ont eu lieu dans l'Extrême-Orient russe, où plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue à Vladivostok et Khabarovsk, et d'importants effectifs policiers ont été déployés face aux manifestants. Environ 50 protestataires ont été arrêtés dans dix villes russes, selon l'ONG OVD-info, spécialisée dans le suivi des interpellations en marge des manifestations.

: Voici un premier point sur l'essentiel de l'actualité :



Il y a un an jour pour jour, un spectaculaire confinement était décrété à Wuhan. La ville est désormais débarrassée du coronavirus, nombre de pays n'ont toujours pas d'autre solution que de restreindre déplacements et activités pour espérer en finir avec une épidémie qui ne faiblit pas.



#COVID_19 En un an, un objet est devenu incontournable dans notre quotidien : le masque. Alors que plusieurs pays déconseillent certains masques en tissu face aux nouveaux variants du coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé et l'Académie de médecine en France jugent que ces derniers sont toujours aussi efficaces.



Des dizaines de personnes ont été arrêtées en Russie en marge des manifestations organisées à travers le pays à l'appel des partisans de l'opposant Alexeï Navalny pour exiger sa libération, en dépit des multiples pressions des autorités.



Le procès en destitution de Donald Trump commencera la deuxième semaine de février au Sénat, après la transmission à la chambre haute de l'acte de mise en accusation de l'ancien président en début de semaine prochaine.