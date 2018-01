VIDEO. Une famille anglaise plaque tout pour partir à l'aventure autour du monde

Lui était secouriste pour un service d'ambulances. Elle terminait ses études pour devenir infirmière en pédiatrie. Chris et Donna Jackson vivaient à Londres (Royaume-Uni) avec leurs deux filles : Ellie, 8 ans, et Miley, 6 ans. A l'été 2017, ils ont décidé de tout quitter pour partir en voyage.

"Si vous en rêvez déjà, c'est que vous êtes prêts"

"On n'avait aucun argent de côté, on louait notre maison. On a juste vendu tout ce qui nous appartenait pour ne plus posséder que le contenu de quatre valises", raconte à franceinfo Donna Jackson. Les parents ont également retiré leurs filles de l'école pour leur donner des cours "à domicile", précise The Independent (en anglais).

La famille fait attention aux dépenses. "On dort dans des endroits peu chers, on fait nos courses dans des supermarchés et on cuisine quand on peut, explique Donna Jackson. On a gagné quelques sous pendant notre voyage mais rien de très important. On y réfléchit encore. Notre but serait de travailler à distance pour financer notre voyage sur le long terme."

Dans la vie, on s’inquiète de choses qui n’ont aucune importance. Cette décision de partir nous a beaucoup appris et maintenant, on apprécie vraiment la vie et notre famille. La famille Jackson à franceinfo

Pour parler de leurs aventures, les parents sont très investis sur les réseaux sociaux. Leur page YouTube, qui comprend plus de 300 vidéos, est suivie par plus de 12 000 internautes. Les Jackson espèrent ainsi convaincre d'autres aspirants voyageurs indécis. "Si vous pensez à partir, alors faites-le. Il n'y a pas de 'bon moment' pour partir, si vous en rêvez déjà, c'est que vous êtes prêts", encourage la petite famille.