VIDEO. Quand la reine Elizabeth II refuse avec malice de recevoir le prix de la "Personne âgée de l'année" décerné par un magazine

La souveraine britannique n’a pas vraiment goûté l’honneur que croyait lui faire le magazine britannique "The Oldie" ayant pour cœur de cible des lecteurs d’un certain âge. Et elle lui a fait savoir avec le sens de humour qui la caractérise… Extrait du magazine "20h30 le samedi" diffusé le 30 octobre 2021, juste après le journal de France 2.

Si la reine Elizabeth II, 95 ans, a dû renoncer "à regret", sur avis médical après une nuit passée à l’hôpital, à se rendre à Glasgow, en Ecosse, pour assister à la 26e Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique (COP26) qui se tient du 31 octobre au 12 novembre 2021, elle n’a rien perdu de sa malice…

Le magazine britannique The Oldie vient d’en faire l’expérience en voulant décerné à la souveraine qui règne depuis 1952. Bien mal lui en a pris… Son rédacteur en chef Harry Mount lit au magazine "20h30 le samedi" (replay) le texte de la missive, datée du 21 août 2021 et à en-tête du château de Balmoral…

"On a l’âge que l’on ressent"

"Merci pour votre lettre (…) mais sa Majesté est convaincue que l’on a l’âge que l’on ressent, rapporte le journaliste. Par conséquent, elle ne pense pas correspondre aux critères pour le prix de la 'Personne âgée de l’année' et espère que vous trouverez quelqu’un qui le mérite davantage. Avec nos salutations les plus chaleureuses." Harry Mount estime que "la phrase essentielle" est : "On a l’âge que l’on ressent."

"C’est pour ça qu’elle a refusé, analyse-t-il. Cela montre qu’au-delà du fait que la reine à 95 ans et qu’elle a besoin en ce moment de repos, elle ne se perçoit pas comme une personne âgée et n’imagine certainement pas d’abdiquer. Elle représente la Couronne, qui est éternelle. Même si elle vieillit, sa fonction est permanente. C’est ce que voulait dire cette lettre… en plus d’être drôle, bien sûr."

