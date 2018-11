VIDEO. "On pensait juste qu'il était content" : une tumeur au cerveau découverte chez un bébé britannique qui riait sans cesse

Selon la mère de l'enfant, citée par la presse britannique, le petit Jack a pu être opéré avec succès.

Il riait parfois jusqu'à 17 heures d'affilée. Un bébé de deux ans souffrant de crises épileptiques gélastiques a été opéré du cerveau, en 2016, à Bristol (Royaume-Uni), après que des médecins ont découvert qu'une tumeur était à l'origine de ses rires répétés. Citée par plusieurs quotidiens britanniques, dont The Daily Mirror (en anglais), mardi 27 novembre, la mère de l'enfant affirme qu'elle et son compagnon ont d'abord "cru qu'il était juste content tout le temps".

"C'était un petit gloussement qui n'arrêtait pas, comme un disque tournant en boucle", décrit Gemma Young, 32 ans. Son fils riait même dans son sommeil, sans que cela le réveille.

"Pendant longtemps, nous ne comprenions pas d'où cela venait, poursuit la mère, qui a fini par consulter après quelques semaines. Même une infirmière à l'hôpital a pensé qu'il riait ; elle a été choquée quand elle a compris que ce 'rire' était la raison de notre venue."

La tumeur bénigne, de la taille d'un raisin, a été diagnostiquée au bout de six mois. "Nous étions épuisés et tellement contents quand, après deux longues années, les médecins ont finalement pu opérer Jack et mettre fin à ses crises," affirme Emma Young. L'enfant, désormais âgé de 4 ans, n'a plus aucun syptôme et a désormais une vie normale.