VIDEO. Et si vous deveniez espion·ne ? La DGSE recrute

Fini, l'image de barbouze violent et sans scrupules associée au "métier" d'espion ; aujourd'hui, aidés par la série "le Bureau des légendes", les services secrets ont la cote. Et ils s'en servent, car la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) embauche. Ingénieurs, informaticiens et autres têtes bien faites... en tout, 600 postes sont à pourvoir d'ici à 2019. "Complément d'enquête" a notamment rencontré Guillaume, étudiant en sciences politiques de 21 ans.

Le jeune homme qui passera le concours d'entrée en 2020 travaille son anglais, ses connaissances en économie et en géopolitique... et aussi sa discrétion. Surtout "pas d'attitude d'espion", voici ses conseils : "Il faut pouvoir se fondre dans la masse, nettoyer ses réseaux sociaux au maximum, essayer d'être maître de tout ce qui peut apparaître sur votre profil, essayer d'avoir un maximum de neutralité politique..."

L'espion débutant gagne 2 400 euros mensuels

A part le grand frisson, qu'est-ce qui motive un futur espion ? Depuis les attentats terroristes, le jeune homme qui n'a "pas envie d'un travail ordinaire dans un bureau" dit "avoir besoin de ces intérêts supérieurs à [s]a propre personne, qui évidemment donnent plus de responsabilités, et donc plus de stress et de pression".

Pourtant, Guillaume devra en passer d'abord par un travail de bureau s'il réussit le concours : pour 2 400 euros par mois, il rédigera des rapports. Pas très glamour... Mais s'il est bon, il pourra devenir espion à l'étranger, à plus de 10 000 euros de salaire... mais avec beaucoup de sacrifices !

Extrait de "Complément d'enquête. Mon voisin est un espion !", diffusé le 26 avril 2018.