Ella Roberta Adoo Kissi-Debrah était une enfant en bonne santé... entourée de voitures. Quelques mois avant son 7e anniversaire, elle a commencé à souffrir de violentes toux et de crises d'épilepsie. "À chaque fois qu'elle toussait, nous ne savions jamais si la crise allait s'arrêter d'elle-même ou si elle allait se transformer en une véritable crise", explique Rosamund Kissi-Debrah, la mère d'Ella laquelle raconte avoir mis du temps à envisager que sa maladie pourrait venir de la pollution atmosphérique. Ella a été hospitalisée près de 30 fois pour de graves crises d'asthme.

Des niveaux de pollution atmosphérique non réglementaires

Ella est morte à l'âge de 9 ans, en 2013. La fillette a grandi à seulement 25 mètres de l'une des routes les plus fréquentées du Royaume-Uni, le South Circular de Londres. Rosamund a commencé à faire des recherches pour savoir si la pollution avait joué un rôle dans la mort d'Ella. En 2018, un grand spécialiste de l'asthme et de la pollution a enquêté sur la mort d'Ella et a constaté des niveaux de pollution atmosphérique non réglementaires dans son quartier.

Plus de 90 % des enfants respirent un air dangereusement pollué

En décembre 2020, une nouvelle enquête a eu lieu, et la mort d'Ella est devenue la première au Royaume-Uni à être déclarée officiellement causée par la pollution. Chaque jour, plus de 90 % des enfants respirent un air dangereusement pollué dans le monde entier. Parce qu'ils respirent plus vite, que leurs poumons sont encore en développement, ils sont plus sensibles à la pollution atmosphérique... Et on estime que 600 000 enfants en meurent chaque année. Depuis la mort d'Ella, Rosamund se bat pour des personnes en bonne santé, pour une planète en bonne santé et contre la pollution continue dans son quartier.