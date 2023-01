Uniforme à l'école : quelles sont les règles dans les autres pays ?

Doit-on rendre obligatoire le port de l'uniforme à l'école ? La question s'est posée à l'Assemblée nationale, jeudi 12 janvier, grâce à la niche parlementaire du Rassemblement national. En Europe, très peu de pays l'imposent.

En Grande-Bretagne, il n'y a pas d'obligation inscrite dans la loi : les écoles ont le choix. Pour autant, dans 80% des écoles primaires, les règlements intérieurs stipulent que l'uniforme de l'établissement est à porter obligatoirement. Sur le site internet du ministère de l'Éducation britannique, on peut lire que le gouvernement encourage "fortement" les établissements à en avoir un.

Des aides pour les familles les plus modestes

Chaque école britannique choisit son modèle d'uniforme. Le coût n'est pas le même selon les établissements. En moyenne, il faut débourser chaque année 300 euros et il existe des aides pour les familles les plus modestes. Selon les recommandations du ministère, ce port de l'uniforme doit être le plus inclusif possible. Les élèves ont ainsi le droit de manifester leur appartenance à une religion en portant un signe religieux comme le voile.

En Europe, il n'y a que Malte et Chypre qui rendent le port de l'uniforme obligatoire. Chez nos voisins allemands, le tablier a disparu peu à peu dans les années 1980. Ailleurs dans le monde, l'uniforme est beaucoup plus présent, notamment en Asie ou en Afrique. On le retrouve dans presque toutes les écoles au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande. C'est aussi le cas dans plusieurs pays d'Afrique comme le Ghana ou le Burkina Faso.