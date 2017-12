Un député britannique raconte la misère à laquelle il fait face au quotidien

« Je suis stupéfait, car pour la première fois j’ai réussi à parler de ces évènements publiquement, sans pleurer. » Frank Field, député et médecin travailliste, a raconté, dans un discours prononcé au Parlement britannique le 5 décembre dernier, la misère sociale à laquelle il fait face au quotidien dans sa circonscription de Birkenhead. Ses paroles ont particulièrement touché par la député conservatrice Heidi Allen.

Invités à un enterrement pour finir les restes de nourriture

Il a commencé par raconter l’histoire d’une famille, qui a été reçue par l’Aide alimentaire de Birkenhead. Le mari, la femme et le jeune enfant estimaient « avoir été chanceux parce que les voisins avaient eu pitié et les avaient invités à un enterrement pour qu’ils puissent finir les restes de nourriture après avoir laissé les invités manger. » Frank Field poursuit en expliquant que lorsque le petit garçon a eu le choix entre des paniers repas et des jouets, celui-ci a choisi les paniers repas.

Pour le député, cette histoire n’est que l’exemple d’un « contexte de misère grandissante que je vois au quotidien dans ma circonscription face à laquelle nous devons évaluer le revenu universel. » Le débat du Parlement portait en effet sur la réforme de la sécurité sociale : « Beaucoup ne partagent pas la conviction du ministre des Affaires sociales pour le revenu universel. C’est ce débat qu’on doit vraiment avoir. », avant d’interpeler les députés présents : « Comment prend-on en compte, ici, le désespoir de nombreux de nos concitoyens, quand beaucoup d’entre nous pensent qu’il n’y a pas d’espoir à leur donner ? »

La députée Heidi Allen a été très émue

La députée conservatrice Heidi Allen n’a pas pu retenir ses larmes : « Je suis touchée par les mots de mon honorable ami. Aucun gouvernement n’est parfait, aucun système d’indemnisation n’est parfait, aucun débat, aucune proposition de loi n’est parfaite, mais Dieu sait que nous travaillons ensemble pour améliorer les choses. »