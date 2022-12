Trains, services de santé, courrier... Au Royaume-Uni, des grèves massives mettent à mal de nombreux secteurs à l'approche des fêtes de fin d'année

La circulation des trains outre-Manche est fortement perturbée par une nouvelle mobilisation qui a débuté mardi matin. Une action qui s'inscrit dans un vaste mouvement social pour réclamer d'importantes hausses de salaires, sur fond d'inflation galopante.

Le début d'un nouvel "hiver de mécontentement" outre-Manche ? Le Royaume-Uni est confronté à une série de mouvements sociaux à l'approche des fêtes de fin d'année avec des grèves qui touchent plusieurs secteurs (chemins de fer, services de santé ou postaux). Des mobilisations débutent ou se poursuivent cette semaine outre-Manche, et ce jusqu'à la fin de l'année.

Ces grèves rappellent celles de "l'hiver du mécontentement" qui avaient touché le Royaume-Uni entre 1978 et 1979. Les mobilisations sociales se multiplient sur fond d'inflation galopante : d'octobre 2021 à octobre 2022, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 11,1%*, selon l'Office national des statistiques britannique (ONS). Franceinfo fait le tour des principales mobilisations qui ont débuté mardi 13 décembre.

Dès le 13 décembre : 100 000 fonctionnaires appelés à la grève

L'Union des services publics et commerciaux (PCS) évoque* "la plus grande grève de la fonction publique depuis une génération" au Royaume-Uni. Selon le principal syndicat de fonctionnaires outre-Manche, à partir de mardi, 100 000 personnes travaillant au sein de 214 services gouvernementaux se sont prononcés en faveur d'un mouvement de grève au sujet "des salaires, retraites, emplois et conditions de licenciement".

PCS dénonce l'augmentation de 2% proposée aux agents de la fonction publique, à l'heure où la hausse des prix est bien plus élevée. "Ils n'ont pas d'autre moyen d'exprimer leurs inquiétudes face à la crise du coût de la vie que de déclencher une grève", a défendu dans un communiqué le secrétaire général de PCS, Mark Serwotka.

Du 13 au 17 décembre : les salariés du chemin de fer à l'arrêt

Quelque 40 000 salariés du secteur ferroviaire, travaillant sur le réseau ferré Network Rail et pour des compagnies ferroviaires, doivent prendre part à un mouvement de grève à partir de mardi. Il se poursuivra mercredi, vendredi et samedi puis les 3, 4, 6 et 7 janvier. Les salariés membres du syndicat RMT (cheminots, mer et transports) ont également annoncé un mouvement de grève entre les 24 et 27 décembre, rapporte la BBC*. Le réseau National Rail a prévenu que la circulation des trains serait "très limitée" lors des jours de grève, voire complètement à l'arrêt sur "certaines voies".

Les salariés du chemin de fer continuent de réclamer une augmentation des salaires à la hauteur de l'inflation. Dans un communiqué* publié lundi, RMT a expliqué avoir rejeté une proposition du réseau Network Rail, offrant notamment une augmentation de 5% et de 4% sur une période de deux ans en parallèle de milliers de suppressions de postes. "Nos membres sont déterminés à poursuivre les actions de grève" afin d'obtenir un meilleur compromis, a déclaré le secrétaire général de RMT, Mick Lynch.

En parallèle, d'autres secteurs des transports seront touchés par cette mobilisation : des agents de sécurité des trains Eurostar prévoient de faire grève les 16, 18, 22 et 23 décembre, des bagagistes de l'aéroport londonien d'Heathrow ont été appelés à la grève, tout comme les membres du syndicat PCS qui travaillent sur les autoroutes.

Dès le 14 décembre : quatre jours de mobilisation pour la poste britannique

Le syndicat des travailleurs de la communication (CWU) a annoncé le début d'un mouvement de grève pour le personnel de la poste britannique les 14, 15, 23 et 24 décembre. Quelque 115 000 salariés de la poste doivent prendre part au mouvement, selon The Guardian*. Dans un communiqué*, le Royal Mail annonce avoir proposé au CWU une augmentation de salaire de 9% sur une période de 18 mois. "Cette offre est soumise à un accord avec la CWU sur un programme de changement", précise la poste britannique, qui avait annoncé en octobre un projet de 10 000 suppressions de postes d'ici août 2023. "Nos membres font grève pour une augmentation des salaires répondant pleinement au coût de la vie actuel", défend le syndicat*.

Les 15 et 20 décembre : jusqu'à 100 000 infirmiers vont débrayer

Les jeudi 15 et mardi 20 décembre, jusqu'à 100 000 membres du Royal College of Nursing (RCN), syndicat qui représente les infirmiers, doivent prendre part à un mouvement de grève en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, une première en 106 ans d'existence du syndicat. Certains services médicaux, comme les soins intensifs ou les unités de chimiothérapie, doivent être épargnés, mais d'autres fonctionneront avec des effectifs limités, équivalents à ceux de Noël.

Le RCN se mobilise pour réclamer une augmentation des salaires* supérieure de 5% à l'inflation, une demande qui représente un coût trop élevé, selon le secrétaire d'Etat à la Santé, Steve Barclay. Cette demande intervient alors qu'un hôpital sur quatre a ouvert une banque alimentaire pour ses employés outre-Manche. Pour les syndicats, les hausses de salaires inférieures à l'inflation ont provoqué un recul important du pouvoir d'achat des infirmiers.

Les 21 et 28 décembre : les ambulanciers mobilisés

Trois syndicats, GMB, Unison et Unite, ont appelé plus de 10 000 ambulanciers et autres salariés du système de santé publique (NHS) à faire grève les 21 et 28 décembre, afin de demander également une hausse de leurs rémunérations. Comme l'expliquent les syndicats GMB* et Unite*, ils rejettent l'augmentation de 4% des salaires prévue au sein du NHS. Avec le niveau actuel d'inflation, "il s'agit d'une autre réduction de salaire massive", dénonce le syndicat Unite.

Dès le 23 décembre : la police aux frontières en grève pour huit jours

De "graves" perturbations sont attendues. Les agents de la police aux frontières sont appelés à la grève dans plusieurs aéroports britanniques lors des fêtes de fin d'année, selon le syndicat des services publics et commerciaux (PCS). Le mouvement doit s'étendre du 23 au 26 décembre, puis du 28 au 31 décembre. Les membres du syndicat "qui travaillent comme agents opérationnels sont appelés à la grève" pour réclamer, entre autres, 10% d'augmentation de salaire. Les aéroports londoniens d'Heathrow et Gatwick, mais également ceux de Manchester ou encore de Glasgow sont concernés.

* Ces liens renvoient vers des articles en anglais.