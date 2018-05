"Ta future femme aimante" : une lettre d'amour écrite dans les années 1950 retrouve (enfin) son destinataire

La lettre était cachée dans un vieux sucrier depuis soixante ans.

Surprise ! Mi-mai, Lizzie Dixon, une habitante de Roche, dans le sud-ouest de l’Angleterre, fait tomber un vieux sucrier... et découvre une lettre d'amour cachée à l'intérieur. Le document est écrit par une certaine "Louie" à son "futur mari Derek". Il est accompagné d'un certificat de mariage daté du 8 janvier 1958 entre… Louie Blight et Derek Edyvean, explique Le Monde, reprenant une information de la BBC (en anglais).

"Mon cher Derek, désolée, mon chéri, mais j’ai oublié que je travaillais jeudi après-midi, donc je ne pourrai pas venir avant 6 heures au bus, à Roche. Tu viendras me chercher chez Joan, veux-tu bien, ou bien au bus à 6 heures moins dix. Désolée chéri, mais ne m’oublie pas, veux-tu. Ta future femme aimante, Louie", peut-on lire sur la lettre.

"C’est le plus mignon des couples"

Quelques années plus tôt, une amie de Lizzie Dixon, Cathy Davies, avait acheté le sucrier dans une boutique solidaire et le lui avait offert. Mais l'objet n'avait jamais pu être ouvert car son couvercle était bloqué. Les deux amies se mettent alors à la recherche du couple en postant un message sur un groupe Facebook local. Et la magie opère. En quelques heures, un membre de la famille se manifeste... et leur apprend que le couple est toujours vivant et habite dans la région !

Louie Blight et Derek Edyvean, en mai 2018, au Royaume-Uni. (CATHY DAVIES / FACEBOOK)

"J’ai pris la route, trouvé leur petite maison, frappé à leur porte, et ils m’ont invitée à entrer. Louie m’a prise dans ses bras et m’a dit : 'Vous êtes la femme qui nous recherchait', raconte Cathy Davies à la BBC. Je leur ai donné la lettre, et ils n’arrêtaient pas de me remercier. Quand je suis repartie, j’ai pleuré durant tout le trajet. C’est le plus mignon des couples." Un beau cadeau pour les noces de diamant que Louis et Derek venaient de fêter.