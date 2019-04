Santé : cette Écossaise ne ressent pas la douleur

À 71 ans, Jo Cameron est l'invitée star des plateaux de télévision écossais. Lorsqu'on l'écoute, cette femme semble être dotée de pouvoirs et son cas intrigue, bien au-delà des frontières du Royaume-Uni. Elle fait partie des deux personnes recensées dans le monde qui ne ressentent jamais la douleur. Sur une vidéo amateur, on la voit manger un piment aux côtés de son médecin et de son mari. Alors que les deux hommes ont la bouche en feu, Jo Cameron déguste tranquillement. Elle n'a jamais souffert lors de son accouchement et peut se renverser une tasse de café sur la peau sans rien ressentir.

Une mutation génétique

Après des recherches approfondies, des chercheurs londoniens ont conclu que sa particularité s'expliquait par une mutation génétique. Un cas exceptionnel qui pourrait un jour servir la science. Outre la douleur, Jo Cameron serait aussi insensible au stress, une anomalie qui a toujours fait le bonheur de son mari et de ses enfants.

Le JT

Les autres sujets du JT