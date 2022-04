Royaume-Uni : une mystérieuse épidémie d'hépatite touche des dizaines d'enfants

Une nouvelle épidémie, d'une hépatite d'origine inconnue, touche les petits Britanniques. "On a déjà compté 74 cas au Royaume-Uni. Ce sont des enfants qui avaient en général moins de cinq ans. Ce sont des hépatites graves, des hépatites qu'on appelle parfois fulminantes, qui impliquent même d'avoir une transplantation", explique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, mardi 19 avril.

Deux phases de symptômes

"Tout a commencé en Écosse. Les 31 mars, les Écossais ont signalé qu'ils avaient vu beaucoup d'enfants, cinq enfants, qui avaient ces hépatites graves, alors qu'en principe ils voient moins de quatre cas dans l'année", poursuit Damien Mascret, avant de détailler les symptômes de cette hépatite. "Il y a deux phases. La première phase, on a simplement des nausées, des vomissements, on a mal au ventre. Et puis, si ça s'aggrave, on entre vraiment dans ce qu'on appelle la jaunisse", conclut le journaliste. La jaunisse se traduit par une peau et des yeux jaunâtres, des urines très foncées et des selles décolorées.