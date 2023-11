Royaume-Uni : une ex-ministre sort un livre pour dénoncer "l'assassinat politique" de Boris Johnson

"Le complot : l'assassinat politique de Boris Johnson", qui sort jeudi, a été écrit par l’ancienne ministre de la Culture. Nadine Dorries explique avoir enquêté pendant des mois et interrogé plus d’une cinquantaine de personnes au cœur du pouvoir. Une tentative de réhabilitation aux relents complotistes.

"Une nation peut survivre à ses fous, et même à ses ambitieux. Mais elle ne peut pas survivre à la trahison de l'intérieur." Quelques mots de Cicéron pour débuter une vidéo digne d’une bande-annonce hollywoodienne éditée par le Daily Mail, qui emploie Boris Johnson comme chroniqueur. "Ce que j’ai découvert, c’est un complot pour dégager Boris Johnson. Qui a été minutieusement établi par ce petit groupe d’hommes qui des années plus tôt, était connu comme le Mouvement", déclare Nadine Dorries, ancienne ministre de la Culture sous Boris Johnson.

Dans son livre de 350 pages, Nadine Dorries raconte les manigances de Dominic Cummings, ancien bras droit de Boris Johnson, cerveau du Brexit, devenu son pire ennemi, et de Michael Gove, poids lourd du gouvernement et rival de toujours.

"Personnage obscur" et Dr No

Il y a aussi Dougie Smith, un inconnu du grand public et conseiller politique conservateur. "C’est un personnage obscur, explique Nadine Dorries. Avec une réputation terrifiante et un passé peu reluisant." Et mieux encore, un homme dont Nadine Dorries ne peut dire le nom et qu'elle appelle Dr No. Elle en dresse un portrait effrayant : "Des activités criminelles l’ont conduit en prison. Des actes d’une extrême cruauté envers des gens qui croisent son regard."

Pour cette enquête, l’ancienne ministre a multiplié les entretiens avec des informateurs sulfureux ou apeurés, appelés donc "Bambi", "Skyfall" ou encore "Moneypenny". Un récit au bout duquel Rishi Sunak, l’actuel Premier ministre, apparaît comme une marionnette. Quelque part entre un roman d’espionnage et Harry Potter, l’enquête de Nadine Dorries peine à convaincre et oublie les nombreuses erreurs et mensonges de Boris Johnson pour expliquer sa chute.